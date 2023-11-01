В Китае издана программная речь Си Цзиньпина на 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст программной речи, с которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин на 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".