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Китай

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В Китае издана программная речь Си Цзиньпина на 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст программной речи, с которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин на 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

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