Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кремль объявил о визите Си Цзиньпина в Москву 7-10 мая

Кремль объявил о визите Си Цзиньпина в Москву 7-10 мая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 7-10 мая с официальным визитом и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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