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Москвичи кинулись перекладывать деньги с депозитов в «бетон»

На массовом первичном рынке Москвы активизировался отложенный спрос: в январе число запросов покупателей на 20% превысило уровень декабря 2024 года, по предварительным итогам февраля спрос вырос еще на 8%, обратили внимание специалисты «ИНКОМ-Недвижимости».

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