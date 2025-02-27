Москвичи кинулись перекладывать деньги с депозитов в «бетон»

На массовом первичном рынке Москвы активизировался отложенный спрос: в январе число запросов покупателей на 20% превысило уровень декабря 2024 года, по предварительным итогам февраля спрос вырос еще на 8%, обратили внимание специалисты «ИНКОМ-Недвижимости».