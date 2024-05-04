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Во Вьетнаме акциями «Бессмертный полк» и «Сад памяти» отметили три исторические даты

Во Вьетнаме акциями «Бессмертный полк» и «Сад памяти» отметили три исторические даты

Акциями «Бессмертный полк» и «Сад памяти» отметили в Ханое 3 мая три исторически важные для России и Вьетнама даты: 79-летие победы в Великой Отечественной войне, 49-ю годовщину освобождения Вьетнама и объединения страны, 70-летие победы в битве при Дьенбьенфу.

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