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Шуми Бабаев: «У нас такая тенденция: любой плохой легионер лучше хорошего русского. Хотя больше половины игроков из НХЛ не смогут заиграть в КХЛ – здесь абсолютно другой хоккей»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о политике клубов КХЛ в отношении иностранных игроков. – Клубы КХЛ продолжают ждать легионеров? – Какие легионеры? Особо никто не едет, их раз-два и обчелся.

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