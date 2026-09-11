Удар Израиля по Ливану спровоцировал землетрясение

РЕН ТВ Израиль нанес небывалый по мощности удар по югу Ливана – ЦАХАЛ использовал более тысячи тонн взрывчатки.
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