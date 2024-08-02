Окончание СВО: математик-провидец Григорий Кваша назвал дату

Роберт Жуков Цейлон- первоначальная точка исхода бесов. 3.10.24 должно было исполнится 5785 лет. Но- не исполнится! Сергей, Владимир, Олег уберут цифры!!))

Роберт Жуков Всё по цифрам дат к календаре, привязанных к событиям! И, в людях со сМаРТфонами, в которых телефоны других людей!!)