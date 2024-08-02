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Окончание СВО: математик-провидец Григорий Кваша назвал дату

Окончание СВО: математик-провидец Григорий Кваша назвал дату

Окончание СВО: математик-провидец Григорий Кваша назвал дату Юлия ЧелкановаИзвестный математик-провидец Григорий Кваша сделал сенсационное заявление, предсказав завершение специальной военной операции (СВО) на Украине к 2025 году.

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Комментарии
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Роберт Жуков
Цейлон- первоначальная точка исхода бесов. 3.10.24 должно было исполнится 5785 лет. Но- не исполнится! Сергей, Владимир, Олег уберут цифры!!))
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16 час.
Роберт Жуков
Всё по цифрам дат к календаре, привязанных к событиям! И, в людях со сМаРТфонами, в которых телефоны других людей!!)
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16 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Кваша хватит квакать. Когда законсится мы сами знаем. Когда освободим Киев Николаев и Одессу исконно русские города от бандеровской мрази а все нацисты с клоуном буду болтаться на крещатике на виселице.
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16 час.

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