В Котельниках закрыт молельный дом на первом этаже жилого дома

Договор с арендодателями не продлен.Как ранее сообщал «Царьград», жители Котельников обратились к президенту России с просьбой закрыть молельный дом в жилом доме, в настоящее время заведение на первом этаже дома закрыто, сообщает тг-канал Многонационал.