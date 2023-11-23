В Котельниках закрыт молельный дом на первом этаже жилого дома

Договор с арендодателями не продлен.Как ранее сообщал «Царьград», жители Котельников обратились к президенту России с просьбой закрыть молельный дом в жилом доме, в настоящее время заведение на первом этаже дома закрыто, сообщает тг-канал Многонационал.
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