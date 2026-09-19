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Дагделен раскритиковала выделение Евросоюзом средств Украине

Дагделен раскритиковала выделение Евросоюзом средств Украине

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала финансовую помощь Евросоюза Украине.

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