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МВД: в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с арендой автомобилей

МВД: в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с арендой автомобилей

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Капотня задержали 24-летнего приезжего, которого подозревают в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

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