Владимир Путин: на саммите БРИКС будут приняты важные решения для укрепления объединения с сохранением эффективности

В рамках встречи также обсудят дальнейшее совершенствование деятельности и сотрудничества На саммите БРИКС в Казани лидеры стран обсудят и примут значимые решения, которые направлены на улучшение взаимодействия в рамках объединения.
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