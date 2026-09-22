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ПВО не смогла: российские ракеты поразили цели в нескольких областях Украины

ПВО не смогла: российские ракеты поразили цели в нескольких областях Украины

ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам в нескольких городах Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

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