«Самая красивая спортсменка мира» вызвала ажиотаж в сети снимками в едва заметном бикини

Американская гольфистка и блогерша Пейдж Спиранак, которую в 2022 году мужской журнал Maxim удостоил звания «самой красивой спортсменки мира», устроила фотосессию в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии