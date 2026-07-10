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Всё о женщинах

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«Самая красивая спортсменка мира» вызвала ажиотаж в сети снимками в едва заметном бикини

«Самая красивая спортсменка мира» вызвала ажиотаж в сети снимками в едва заметном бикини

Американская гольфистка и блогерша Пейдж Спиранак, которую в 2022 году мужской журнал Maxim удостоил звания «самой красивой спортсменки мира», устроила фотосессию в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети.

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