Экс-заместитель директора управляющей компании в Красноярске обвиняется в многомиллионных финансовых махинациях

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции краевого центра установили, что бывший заместитель директора управляющей компании в период с апреля 2017 года по февраль 2021 года не перечислил более 14 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям за предоставление электрической и тепловой энергии и водоснабжения.