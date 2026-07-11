🔥В Керчи тушат пожар в здании на заброшенном производстве Огонь охватил кровлю и третий этаж административного здания — площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.
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🔥В Керчи тушат пожар в здании на заброшенном производстве Огонь охватил кровлю и третий этаж административного здания — площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.