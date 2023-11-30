Вакцину от алкоголизма и запоев создают в Белоруссии

В Белоруссии разрабатывается вакцина, которая поможет человеку легче перенести последствия больших доз алкоголя, рассказал в эфире «Беларусь 1» гендиректор витебского предприятия, которое занимается разработкой препарата, Сергей Большаков .
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