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The Big Lie: France Urged To Embrace Robotics Over Immigration

The Big Lie: France Urged To Embrace Robotics Over Immigration

The Big Lie: France Urged To Embrace Robotics Over Immigration Via Remix News, French political figure Éric Zemmour is arguing that robotics represents the true economic future of France, offering a technological solution to labor shortages in factories and farms rather than relying on mass immigration.

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