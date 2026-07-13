The Big Lie: France Urged To Embrace Robotics Over Immigration Via Remix News, French political figure Éric Zemmour is arguing that robotics represents the true economic future of France, offering a technological solution to labor shortages in factories and farms rather than relying on mass immigration.
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