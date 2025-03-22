Снесшему машины в Балабаново водителю грузовика стало плохо

Стали известны причины ДТП с грузовиком, который снес припаркованные машины в Балабаново. По предварительным данным, водитель грузовика почувствовал себя плохо, потерял сознание и совершил наезд на стоящие транспортные средства.
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