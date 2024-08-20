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В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
На Соловьев Life  cлушаю экспертов.Какую чепуху несут,не зная, что Военный округ без гарнизонов,без военных госпиталей в городах не имеет связи с губернатором,мэром города.Долгие годы все боролись за мир с помощью дипломатов.Курс имел гарнизон и военных госпитал?Белгород и Брянск имели?Приводят в пример ДНР и ЛНР.В них население жило в режиме военного времени 10 лет.Население приграничья России имели связь по ту сторону границы.Почти родственные души.Никто не знал о связях.Далее у ФСБ нет пограничных войск,есть служба с иными функциями.Приводят пример пограничников ВОВ.Тогда как в сентябрю 1941г было оккупирована Украина,имевшая пограничные войска,военные округа. 22.06.1941г Харьков бомбила авиация Вермахта.Болтуны.
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