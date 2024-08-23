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Хочет как можно скорее забыть Аффлека: Лопес требует вернуть ей девичью фамилию

Хочет как можно скорее забыть Аффлека: Лопес требует вернуть ей девичью фамилию

Певица раскрыла причину своего развода. Лопес требует вернуть ей ее фамилию LEGION-MEDIAДженнифер Лопес даже не пытается скрыть, как она жестоко разочарована и зла на Аффлека из-за крушения своей самой сокровенной мечты, упущенного второго шанса обрести с Беном счастье.

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