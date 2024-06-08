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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона ВСУ

Черноморский флот уничтожил морской дрон ВСУ.В бухте Севастополя уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале о том, что русские военные уничтожили безэкипажный катер украинской армии.

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