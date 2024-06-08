Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона ВСУ

Черноморский флот уничтожил морской дрон ВСУ.В бухте Севастополя уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале о том, что русские военные уничтожили безэкипажный катер украинской армии.
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