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Беспилотники атаковали Омскую область, один аппарат достиг промзоны

Беспилотники атаковали Омскую область, один аппарат достиг промзоны

Беспилотники атаковали Омскую область. Силы ПВО сбили большую часть. При этом один аппарат достиг северного промышленного узла Омска, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

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