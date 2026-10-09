Беспилотники атаковали Омскую область, один аппарат достиг промзоны

Беспилотники атаковали Омскую область. Силы ПВО сбили большую часть. При этом один аппарат достиг северного промышленного узла Омска, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
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