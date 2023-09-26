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Чума свиней продолжит влиять на мировую торговлю свининой — доклад

Чума свиней продолжит влиять на мировую торговлю свининой — доклад

Африканская чума свиней (АЧС) останется основным фактором, влияющим на мировую торговлю свининой, говорится в новом аналитическом докладе «Карта мира свинины 2023» сельскохозяйственного банка Rabobank, 26 сентября сообщает сетевое издание Agriland.

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