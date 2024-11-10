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В Череповце появилась еще одна собачья площадка — открытие 13 ноября

В Череповце появилась еще одна собачья площадка — открытие 13 ноября

13 ноября в Череповце открывается новая площадка для выгула собак, которая станет настоящим подарком для любителей четвероногих друзей и местом, где собаки смогут свободно резвиться, а их владельцы - отдохнуть и пообщаться.

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