13 ноября в Череповце открывается новая площадка для выгула собак, которая станет настоящим подарком для любителей четвероногих друзей и местом, где собаки смогут свободно резвиться, а их владельцы - отдохнуть и пообщаться.
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