Hyundai возвращается в Россию, такси уходят в тень. Главные события авторынка за неделю

Модель «УАЗ Патриот» в 2024 году продается дороже некоторых иностранных внедорожников. Китайский автобренд Geely оказался лидером в рейтинге, свидетельствующем о желании водителей вновь приобрести такую модель, причем индекс повторных покупок составил почти 95%.
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