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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

24 декабря христиане чтут память преподобного игумена Киево-Печерской лавры Никона и подвижника Даниила Столпника

24 декабря христиане чтут память преподобного игумена Киево-Печерской лавры Никона и подвижника Даниила Столпника

24 декабря христиане чтут память преподобного игумена Киево-Печерской лавры Никона и подвижника Даниила Столпника ClickioПравославные христиане 24 декабря чтут память святых Никона Печерского и Даниила Столпника.

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