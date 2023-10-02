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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэм Адебайо: «Готов стать тем, кто продолжит развивать культуру «Хит»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что собирается взять на себя роль завершивших карьеру Дуэйна Уэйда и Юдониса Хаслема, которые считались хранителями клубных ценностей.

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