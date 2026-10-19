Даниил Худяков получил серьёзную травму в матче австрийской Бундеслиги 18 октября. В середине первого тайма вратарь «Штурма» выбивал мяч после передачи партнёра, и в результате столкновения с нападающим «Грацер АК» Джейкобом Итальяно получил перелом ноги.
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