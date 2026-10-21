Владимир Зеленский © Geert Vanden Wijngaert/APПрезидент Украины Владимир Зеленский мог бы подтвердить серьезность своих мирных намерений законодательным закреплением утраты территорий, которые перешли под контроль России.
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