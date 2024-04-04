Financial Times: Япония планирует разместить свои войска на Филиппинах

Манила и Токио стремятся к близкому соглашению о размещении японских войск на Филиппинах. Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил о переговорах, в ходе которых обсуждается возможность ротационного размещения войск и двустороннего военного сотрудничества.