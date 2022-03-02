Расселл Уэстбрук набросился на арбитра и получил технический

Расселл Уэстбрук набросился на арбитра и получил технический

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во второй четверти матча против «Далласа» получил технический фол за эмоциональную реакцию на решение арбитра.

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