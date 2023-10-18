Фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарствами ребенка из Лабытнанги

Созданный президентом России фонд «Круг добра» помогает больному ребенку из Лабытнанги. Благотворительная организация обеспечила юного ямальца лекарствами, стоимость которых — около 40 миллионов рублей в год, сообщили в больнице города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии