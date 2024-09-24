Ведущая «Модного приговора» Рах раскрыла, что постриглась налысо ещё в СИЗО

Ведущая программы о моде «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах, осужденная за похищение человека, поделилась своими переживаниями о жизни в следственном изоляторе в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак.
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