Пока вы спали: новый законопроект о самообороне и решение ХАМАС по Газе

Судебная практика СССР, она до сих пор в силе - всегда прав пострадавший, а то что он агрессор суд никогда во внимание не принимал и не принимает.

И как ты докажешь, что тебе к горлу нож приставили??? Известный боец без правил (!) подошел и ударил русского парня, который упал и ударился головой о бордюр... умер. Боец заявил что убивать не хотел (врал разумеется). Русский парень у ночного клуба забавлялся радиоуправляемой игрушкой - автомобильчиком. Он направил его к девушке и пошутил "такси не заказывали". Это очень кровно обидело бойца и он среагировал... убил этого парня... русского. Как по твоему = кто виноват и виноват ли? Ответ очень прост = победила Религия.

Иван Ураганов

Статья 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) называется «Необходимая оборона». Согласно этой статье: Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.