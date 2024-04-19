JP: Израиль официально не станет брать на себя ответственность за удар по Ирану

Израильские власти не станут официально брать на себя ответственность за ракетный удар по Ирану. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, сославшись на источники в правительстве и службах безопасности еврейского государства.
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