Аннулирование ранее подтвержденных результатов первого тура выборов президента Румынии представляет собой фактический госпереворот, который означает, что к власти в странах Европейского союза (ЕС) должны приходить только пролиберальные и антироссийские кандидаты.
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