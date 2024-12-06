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Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом

Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом

Аннулирование ранее подтвержденных результатов первого тура выборов президента Румынии представляет собой фактический госпереворот, который означает, что к власти в странах Европейского союза (ЕС) должны приходить только пролиберальные и антироссийские кандидаты.

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