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Суд обязал мэрию Орска наладить автобусное сообщение с аэропортом

Суд обязал мэрию Орска наладить автобусное сообщение с аэропортом

Как выяснилось, между городом и аэропортом отсутствует регулярное автобусное сообщение. Расстояние длиной в 15 километров люди вынуждены преодолевать своим ходом или на такси, цена на которое доходит до 600 рублей, а порой и выше в одну сторону.

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