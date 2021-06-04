Суд обязал мэрию Орска наладить автобусное сообщение с аэропортом

Как выяснилось, между городом и аэропортом отсутствует регулярное автобусное сообщение. Расстояние длиной в 15 километров люди вынуждены преодолевать своим ходом или на такси, цена на которое доходит до 600 рублей, а порой и выше в одну сторону.