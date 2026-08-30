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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «После Олимпиады-2028 Споэльстре стоит занять должность в руководстве «Хит»

Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман считает, что Олимпиада-2028 может стать подходящим моментом для Эрика Споэльстры , чтобы покинуть пост главного тренера «Хит».

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