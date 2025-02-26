Первые стресс-тесты FurMark показывают, что AMD Radeon RX 9070 XT работает как GeForce RTX 4080, и при этом холоднееУже во второй раз AMD Radeon RX 9070 XT тестируется в FurMark, и теперь тут четко указано название видеокарты.
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