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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первые стресс-тесты FurMark показывают, что AMD Radeon RX 9070 XT работает как GeForce RTX 4080, и...

Первые стресс-тесты FurMark показывают, что AMD Radeon RX 9070 XT работает как GeForce RTX 4080, и...

Первые стресс-тесты FurMark показывают, что AMD Radeon RX 9070 XT работает как GeForce RTX 4080, и при этом холоднееУже во второй раз AMD Radeon RX 9070 XT тестируется в FurMark, и теперь тут четко указано название видеокарты.

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