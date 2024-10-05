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Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна

Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна

Мы с вами, дорогие друзья, неоднократно обращали внимание на странное противоречие. В интернете бегают тысячи ограбленных мужчин, у которых бабы отняли последнее: у кого квартиру, у кого машину, у кого путевку на Мальдивы, а у кого и просто кофе с медовиком.

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