Три случая, когда мужчина почему-то считает, что женщина ему должна

Мы с вами, дорогие друзья, неоднократно обращали внимание на странное противоречие. В интернете бегают тысячи ограбленных мужчин, у которых бабы отняли последнее: у кого квартиру, у кого машину, у кого путевку на Мальдивы, а у кого и просто кофе с медовиком.