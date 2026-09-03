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OilPrice

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Norway Seizes Russian Cruise Ship to Enforce Naftogaz's $4.22 Billion Claim

Norway has seized a Russian commercial cruise ship off the Svalbard archipelago at the request of Ukrainian oil and gas firm Naftogaz, which is seeking enforcement of a $4.

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