infoBRICS: Турция стремится в БРИКС, так как разделяет идею многополярного мира

Почему страна НАТО вдруг захотела в БРИКС? © РИА Новости Григорий Сысоев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Турция стремится в БРИКС, так как поддерживает идею многополярного мира, пишет infoBRICS.
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