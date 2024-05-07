Официально: Nintendo представит новую консоль до марта 2025 года Компания Nintendo зая...

Официально: Nintendo представит новую консоль до марта 2025 годаКомпания Nintendo заявила, что наконец-то анонсирует преемника консоли Switch “в течение этого финансового года”, то есть в какой-то момент до 31 марта 2025 года.
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