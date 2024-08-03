Змеи могут подниматься на высоту 3 метра над землей словно столб: видео

Индийский лесоруб направлялся к месту рубки, когда внезапно перед ним появилась змея. Она казалась абсолютно безразличной к присутствию человека, но как только мужчина вытащил камеру, змея внезапно поднялась на три метра вверх, не опираясь ни на что.