Змеи могут подниматься на высоту 3 метра над землей словно столб: видео

Индийский лесоруб направлялся к месту рубки, когда внезапно перед ним появилась змея. Она казалась абсолютно безразличной к присутствию человека, но как только мужчина вытащил камеру, змея внезапно поднялась на три метра вверх, не опираясь ни на что.
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