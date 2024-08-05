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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деанджело опроверг информацию о переходе в СКА. Защитник хочет подписать контракт в НХЛ

Деанджело опроверг информацию о переходе в СКА. Защитник хочет подписать контракт в НХЛ

Puck Empire выложил скриншот переписки с ДеАнджело в соцсети. Защитник заявил, что информация о возможном переходе в СКА не является правдивой.

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