Так вы еще не плакали: ТОП-10 самых романтичных фильмов

Февраль, благодаря Дню всех влюбленных, является, пожалуй, самым романтичным месяцем в году. Хоть праздник уже и закончился, но это никак не помешает тому, чтобы посвятить вечер просмотру фильма про любовь как со своей второй половинкой, так и в гордом одиночестве.