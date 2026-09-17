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Мировое обозрение

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Звук дискретен: физики впервые зафиксировали квантовый скачок в реальном времени

Звук дискретен: физики впервые зафиксировали квантовый скачок в реальном времени

Звук в твердом теле не затухает плавно. Он обрывается мгновенно. Группа физиков из Стэнфордского университета под руководством профессора Амира Сафави-Наэини впервые в истории науки напрямую зафиксировала квантовый скачок механических колебаний — момент, когда энергия вибрации кремниевой пластины, состоящей из миллиардов атомов, упала до нуля в один неделимый миг.

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