В Краснодарском крае задержали петербуржца с киллограмом мефедрона

Он планировал сбыть товар в Невинномысске В Краснодарском крае задержали в поезде сообщением «Санкт-Петербург – Махачкала» 29-летнего курьера, намеревавшегося сбыть мефедрон на территории Невинномысска, сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии