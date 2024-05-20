В Краснодарском крае задержали петербуржца с киллограмом мефедрона

Он планировал сбыть товар в Невинномысске В Краснодарском крае задержали в поезде сообщением «Санкт-Петербург – Махачкала» 29-летнего курьера, намеревавшегося сбыть мефедрон на территории Невинномысска, сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.