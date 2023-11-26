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Посткитайский мир: глобальное экономическое доминирование Пекина начинает ослабевать

Посткитайский мир: глобальное экономическое доминирование Пекина начинает ослабевать

Для Китая начинается настоящий исторический разворот. Пекин переживает разрушение статуса экономической сверхдержавы, а тенденция мирового доминирования в макроэкономике и геополитике меняется на противоположную.

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