В украинских пабликах слышен звон бубнов, разноголосый рёв пэрэможных труб и воинственное хрюканье. Это так украинские пэрэможники, коих на контролируемых киевской нацисткой властью территориях абсолютное большинство, отказываются признавать факт панического бегства своих «захысныкив» из-под Суджи.
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