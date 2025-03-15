В украинских пабликах слышен звон бубнов, разноголосый рёв пэрэможных труб и воинственное хрюканье. Это так украинские пэрэможники, коих на контролируемых киевской нацисткой властью территориях абсолютное большинство, отказываются признавать факт панического бегства своих «захысныкив» из-под Суджи.